В Новосибирске начались работы по замене теплосетей

Сибирская генерирующая компания начала работы по замене теплосетей в Новосибирске.

В Новосибирске Сибирская генерирующая компания начала замену теплосетей. По словам специалистов, работы не повлияют на обеспечение домов теплом и горячей водой.

На данный момент идут работы на Гусинобродском шоссе, улицах Беловежской, Дунаевского, Богдана Хмельницкого и на ПО «Север».

Уточняется, в 2024 году в Новосибирске планируют построить более 34 километров новых трубопроводов.

Напомним, что в Новосибирской области проведут ремонт важной трассы по нацпроекту.