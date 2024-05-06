Новосибирские ученые разработали антибактериальное покрытие для имплантатов

Ученые Института неорганической химии имени А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск) успешно создали перспективный материал для покрытия имплантатов — пленочные гетероструктуры из золота или иридия, на которые методом осаждения из газовой фазы нанесено серебро.

Исследователи провели оценку биосовместимости и антибактериальных свойств этих материалов, результаты которой были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

В настоящее время имплантаты, используемые в медицинских областях, включая ортопедию, реконструктивную хирургию и онкологию, обычно изготавливаются из нержавеющей стали, титана и различных металлических сплавов. Однако одной из основных проблем таких имплантатов является их восприимчивость к бактериальным инфекциям, которые могут привести к образованию биопленок и осложнить процесс интеграции в ткани организма.

Ученые использовали золото и иридий для создания подслоя, на который наносили серебро различными способами (наночастицы, нанокластеры, островковые или тонкие сплошные пленки) с разной концентрацией и состоянием на поверхности.

Особое внимание было уделено антибактериальным свойствам этих материалов, оценивая их воздействие на распространенные бактерии, включая S. aureus, P. aeruginosa и другие, часто встречающиеся в медицинской практике.

Исследование было проведено совместно с учеными из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета.

Выводы ученых показывают, что покрытия с подслоем из золота и иридия, на которые нанесено серебро, демонстрируют хорошую антибактериальную активность и биосовместимость.

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