В Новосибирске разработали технологию, которая повышает срок службы деталей

Технология основана на ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработке.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработана новая технология, предназначенная для увеличения срока службы деталей. Об этом сообщили представители пресс-службы университета.

Новая технология основана на ультразвуковой упрочняюще-чистовой обработке. По словам доцента кафедры технологии машиностроения НГТУ НЭТИ Виктора Гилеты, эта технология способна увеличить износостойкость деталей в 1,5-2 раза. Она достигается за счёт воздействия колебаний на поверхностный слой изделия, что в свою очередь улучшает качество обработанной поверхности детали.

Разработанный метод может быть применён в различных отраслях, включая машиностроение, авиационную и оборонную промышленность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из НГУ создали частицы для онкобольных.