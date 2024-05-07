В Октябрьском районе Новосибирска ищут пропавшего мужчину в куртке с логотипом «Самокат»

В Новосибирске пропал мужчина в куртке «Самокат».

32-летнего Авизбека Мирзахмедова ищут в Новосибирске. Последний раз его видели 3 мая в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в социальной сети “ВКонтакте” в группе поискового отряда “Лиза Алерт”.

Приметы Авизбека: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-каштановые, глаза черные.

В день исчезновения мужчина был в красной куртке с логотипом «Самокат» и темно-серых кроссовках.

Если вам что-либо известно о пропавшем, сообщите об этом по телефону горячей линии 8(800)700–54–52 или по номеру 112.

Напомним, что в Новосибирской области нашли тело 67-летнего пенсионера на красном тракторе.