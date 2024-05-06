Жители Новосибирска подали более 15 тысяч заявлений на прием в первый класс

В Новосибирске родители детей подали более 15 тысяч заявлений на прием в первый класс.

Как рассказал на оперативном совещании Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, в данный момент было зарегистрировано более 15 тысяч заявлений на запись детей в первый класс.

Так, по словам мэра, с 1 апреля было подано 15 401 заявление на прием в начальную школу. При этом в 2023 году в аналогичный период зарегистрировали 14 811 заявлений.

Многие родители для подачи документов используют портал «Госуслуги».

Напомним, что в Новосибирске запустят салют на набережной на День Победы.