В Новосибирской области подросток спас поселок от огненной катастрофы

В поле за поселком Линево горела трава, мальчик решил потушить пламя самостоятельно.

В Новосибирской области в поле за поселком Линево произошел пожар. Остановить огненную стихию решился семиклассник Артем Перков, пишет «Искитимская газета».

Мальчик был на прогулке со своей собакой, как вдруг увидел огонь. Однако пламя не испугало подростка и он ринулся с ним в бой. Стал затаптывать ногами языки пламени, не дав пожару уйти дальше в поле.

Сам же школьник признается, что не хотел беспокоить пожарных, работы у них хватает. А здесь он большую часть пала уже погасил, а спустя время полностью ликвидировал возгорание.

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