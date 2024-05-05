Тракторист из Новосибирской области спас село Старый Порос от пожара

В селе Старый Порос Мошковского района Новосибирской области произошел пожар.

Огонь начал угрожать домам жителей. Однако благодаря быстрой и эффективной реакции тракториста Николая пожар удалось потушить.

Николай, используя свой трактор, прицепил плуг и вспахивал землю вокруг пожара. Это помогло предотвратить его распространение.

Ему также помогли другие жители. Совместными усилиями им удалось остановить пожар, не допустив его перекидывания на другие постройки.

Николай отметил, что его трактор был в хорошем состоянии и регулярно использовался для тушения пожаров в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю один человек погиб из-за пожара в Новосибирской области.