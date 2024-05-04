За неделю один человек погиб из-за пожара в Новосибирской области

За прошедшую неделю на территории Новосибирской области зафиксировано 460 пожаров.

С 25 апреля по 1 мая один человек погиб, а шестеро получили травмы. Особенно заметно увеличилось количество пожаров в двух районах региона.

В 91% случаев причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Это привело к 420 случаям возгораний, из которых 334 были вызваны горением сухой травы. В Новосибирском и Мошковском районах отмечается рост пожаров на 26% и 48%.

Также стоит отметить, что в городах Новосибирск, Бердск, Искитим, Тогучин, и Болотнинском районе количество пожаров превысило уровень предыдущей недели.

Эксперты предупреждают о риске, связанном с небрежным обращением с огнем, особенно в условиях сухой погоды. Порывы ветра могут быстро распространить пламя, что делает необходимым соблюдение мер предосторожности для предотвращения подобных происшествий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском тракторист предотвратил пожар и спас село.