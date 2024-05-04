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общество

Под Новосибирском тракторист предотвратил пожар и спас село

Фото: Pexels.com

В селе Старый Порос Мошковского района Новосибирской области произошел пожар, который удалось потушить благодаря быстрой и эффективной реакции тракториста Николая.

Из-за оборвавшихся проводов и сильного ветра огонь начал угрожать домам жителей. Николай, используя свой трактор, прицепил плуг и вспахивал землю, чтобы предотвратить распространение огня.

Ему также помогли другие жители. Вместе им удалось остановить пожар, предотвратив его перекидывание на другие постройки.

Николай отметил, что его трактор был в порядке и не раз помогал в тушении пожаров в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителя Новосибирской области оштрафовали за публичное оскорбление бывшей жены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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