Жителя Новосибирской области оштрафовали за публичное оскорбление бывшей жены

В Новосибирской области суд постановил оштрафовать на 5 000 рублей мужчину, который оскорбил бывшую жену в приложении.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что в Мошковском районе суд постановил оштрафовать мужчину, который оскорбил бывшую жену в приложении Getcontact.

«Установлено, что на личной странице пользователем оставлены комментарии, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, в неприличной форме, унижающие ее честь и достоинство, — сообщается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

- Постановлением мирового судьи первого судебного участка Мошковского судебного района гражданин привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ».

В итоге мировой суд назначил оскорбившему бывшую жену штраф в размере 5 000 рублей. Также ему прокуроры посоветовали извиниться перед экс-супругой.

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