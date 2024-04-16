В Новосибирске водитель внедорожника напал на криминального журналиста – полиция не приехала

Корреспондент Сиб.фм Елена Отмахова стала объектом нападения водителя внедорожника без номеров. После замечания мужчина оскорбил журналиста, светил ей лазером, а затем схватил и толкнул. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Далее повествование от первого лица.

Публикации про работу правоохранительных органов я, как журналист криминального контента, готовила не раз, практически ежедневно. Жалобы на деятельность полиции, СКР и других органов читатели периодически присылают в редакцию. Иногда люди годами пытаются добиться справедливости – и всё по мановению волшебной палочки меняется только после трёх слов: «У Бастрыкина на контроле».

Сделайте запрос, разбираемся в ситуации.... Всегда пыталась не тягать нервы правоохранителей лишними мелочами: их не хватает, надо беречь тех, кто ещё не сбежал. В общем-то, бралась за случаи, которые действительно не решались месяцами, а то и годами.

Моя история ни в коем случае не самая страшная из тех, что приходилось описывать, но во многом показательная.

«Лошадь, ты что делаешь?»

В принципе, мне всегда говорят: «когда-нибудь тебе уши оторвут!» Но жить по принципу – «моя хата с краю» – получается редко. Очередное доказательство – инцидент, который произошёл 11 апреля.

Около 20:00 иду в районе Горбольницы. На улице Дуси Ковальчук посередине тротуара стоит чёрный внедорожник – Mitsubishi Pajero, но без опознавательных знаков, даже без госномеров.

Тонировка полная, в чуть приоткрытое окошко на всю Ивановскую, точнее Дуси Ковальчук, играет громко музыка – не Вивальди, что-то ближе к матерному шансону.

Обходя автомобиль, фиксирую нарушение ПДД, чтобы сообщить в компетентные органы.

В это время окно джипа открывается, неизвестный мужчина начинает орать: «Лошадь, ты что делаешь...?»

Я, переходя уже дорогу на зелёный свет, отвечаю: «В ГИБДД разберутся, кто тут лошадь!» И набираю номер полиции, чтобы автоинспекторам передали информацию о нарушении.

Целился лазером

На этом дорожный конфликт мог бы и закончиться, но мне попался особенно развитый вид приматов (это не оскорбление, если что, а выдержка из энциклопедии). Я, не торопясь, продолжаю свой путь. Автохам начинает из своего внедорожника светить мне лазерной указкой вслед. Ощущение скажу вам, действительно, неприятное: зелёный луч пронзает, и вообще, это чем-то похоже на прицел. Я захожу в точку быстрого питания – лазер настигает меня и через прозрачное стекло витрины.

Звоню в полицию: «По адресу улица Дуси Ковальчук, 398, водитель, который стоит на тротуаре и светит в меня лазером. Я не знаю, может это оптический прицел. Проверьте информацию!» — сообщаю сотрудникам правоохранительных органов.

– Каким цветом машина?

– Чёрного.

– Стоит где: со стороны проезжей части, во дворе?

– Со стороны проезжей части.

Сообщаю и свои данные. Тем временем, нахожусь в точке общепита: ситуация неприятная – жду пока меня встретят. Но надеюсь, что водитель от меня отстал, и с ним разберётся полиция. Спустя минут 10 или 15 выхожу из заведения. Что вы думаете? На меня сражу же бросается этот мужчина. Он меня хватает за шею и кидает в меня сигарету, применяя физическое насилие.

Я вновь забегаю в точку общепита: скажу честно, чувствуешь в такой момент лёгкую панику. Снова звоню в полицию:

«Я буквально только что, недавно, вызвала полицию на адрес Дуси Ковальчук, 398. Джип стоит посередине. Сейчас подошёл молодой человек и напал на меня!»

- уже более эмоционально сообщаю оператору.

– Ничего не слышу, связь теряется! Вы звонили ранее?

– Да, на тротуаре стоит джип! Он напал на меня!

– Что сделал? Напал на вас? Хорошо, мы поторопим.

Проходит ещё несколько минут – пробую покинуть прозрачное убежище. Молодой человек, который явно ведёт себя неадекватно, стоит, курит и ждёт меня у выхода. Снова звоню в полицию:

– Девушка, вот я вам звонила... Молодой человек так и стоит у входа. Адрес – Залесского, 4к 1. Я боюсь выходить, нахожусь в «Грильнице».

Опять начинается установление моей личности, повторяю и имя, и фамилию, и отчество.... За это время в более безлюдном месте могут трижды убить.

– Подъедут! Ожидайте!

– Ну, он ходит вокруг, я боюсь выходить!

– А это знакомый ваш...?

– Нет! (далее опять пересказываю всю историю с джипом на асфальте).

– Ожидайте, к вам подъедут!

Так никто и не приехал...

За это время я почувствовала себя попугаем, трижды повторяющим одно и то же. В это время мужчина прыгал вокруг стеклянного фасада кафе, снимая меня на камеру телефона...

Минут через 10 мужчина удалился. А вот спустя 15-20 минут ни один экипаж полиции так и не подъехал. В итоге у меня сел телефон, а меня, наконец-то, встретили и я смогла покинуть «укрытие».

Экипаж полиции так и не приехал. За это время можно убить человека и успеть спрятать тело. Мало того, мне потом никто даже не перезвонил: а жив ли вообще звонивший человек?

Я сама взяла видео с камер наблюдения пункта быстрого питания. Думаю, несмотря на отсутствие номеров, установить мужчину можно.

Мне не хочется, чтобы после моего материала уволились ещё несколько полицейских, которых без того сейчас не хватает... Может, просто с системой что-то не то?

ОТ РЕДАКЦИИ: Елена Отмахова — опытный журналист на рынке новосибирских СМИ, последние несколько лет работает в медиахолдинге Сиб.фм Групп корреспондентом эксклюзивного контента (криминал, правонарушения, а также резонансные истории социального характера). После публикаций Елены Отмаховой на сайте Сиб.фм, сдвинулись с мёртвой точки многие нерешённые проблемы. Так, в апреле 2024 года журналист написала историю афганца Евгения Полякова, которому шесть лет не могут установить личность, вследствие чего, без паспорта его не принимают врачи. После выхода публикации ситуация началась решаться. После публикации скандальной истории с финансированием спорта (тоже в апреле этого года), директор СШОР «Центр водных видов спорта» Дмитрий Оленников стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате. А в ноябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с рейдерским захватом фермы в Новосибирской области на контроль после выхода в свет статьи Елены Отмаховой.