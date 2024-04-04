В Новосибирске директора СШОР по водным видам спорта Оленикова отправили в СИЗО

Дзержинский районный суд Новосибирска отправил директора МАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва “Центр водных видов спорта”» Дмитрия Оленикова в СИЗО на время следствия – его подозревают в растрате 6 миллионов рублей.

Спортивный чиновник был задержан накануне, после многочисленных жалоб в правоохранительные органы. Его обвиняют в крупной растрате и взяточничестве.

«Предварительным следствием установлено, что в период с 25 сентября 2020 по 29 ноября 2022 по указанию Оленикова переводились денежные средства на счет коммерческой организации за аренду и коммунальные услуги бассейна, расположенного в Центральном районе, для проведения занятий детским плаванием индивидуальным предпринимателем, бассейн школой не использовался, — рассказали в Дзержинском районном суде.

– Ущерб муниципальному бюджету составил 6 395 019 рублей. С сентября 2020 по февраль 2024 Олеников получил за это от индивидуального предпринимателя взятки на общую сумму 1400 000 рублей».

В итоге Дмитрию Оленикову вменяют две уголовных статьи – часть 4 статьи 160 «Растрата» и часть 6 статьи 290 «Взятка в особо крупном размере». Следователи настаивали на его заключении в СИЗО на время следствия.

«В отношении Оленникова Д.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня 2024 года», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.