«Пожаловались в ОБЭП»: новосибирские пловцы заявили о подготовке за свой счёт к первенству СФО

Новая волна скандала произошла в Федерации плавания Новосибирской области. Поводом стали вложения родителей юных спортсменов в соревнования, которые сейчас проходят в Абакане.

В среде профессиональных пловцов Новосибирской области обсуждается тема очередных спортивных сборов. 24-25 февраля в бассейне «Нептун» проходил чемпионат региона, на котором формировалась сборная команды для участия в первенстве СФО в Абакане. Оно стартовало сегодня, 19 марта.

«По результатам отборочных соревнований главный тренер НСО обязан сформировать список сборной команды НСО, подписать и отдать его на рассмотрение в совет Федерации плавания НСО. Совет федерации после рассмотрения обязан передать список сборной команды на утверждение президенту федерации, — рассказали участники соревнований в своём телеграмм-канале. – Далее список сборной НСО утверждается Минспортом НСО. Спортсменам, вошедшим в состав сборной, согласно федеральному стандарту положена спортивная подготовка, экипировка, участие в составе сборной команды области – это обязательство региона».

Федерация плавания Новосибирской области после того, как команда заняла в Санкт-Петербурге 3 место, имела права отправить в Абакан двойной состав из 80 человек (40 взрослых, 20 юниоров, 20 юношей и девушек).

«Официальный список сборной НСО должен быть выложен в открытый доступ на сайте Федерации плавания НСО, но его до сих пор нет. Спортивная подготовка не организована, тренеры и спортсмены не проинформированы о составе сборной команды надлежащим образом, — говорят воспитанники, которые не попали в список участников. – Обращаем внимание о необходимости неукоснительного соблюдения норм федеральных законов в части комплектования, подготовки и командирования спортсменов со стороны Федерации плавания НСО и финансирования сборной команды НСО для участия в зональных соревнованиях».

Иными словами, спортсмены, попавшие на соревнования, должны сами оплачивать свою подготовку. Как рассказывают родители юных пловцов, ничего не изменилось и после проверки прокуратуры.

«Основной состав финансируется, а те, кто юниоры – они едут за свой счёт. А они должны финансироваться министерством спорта и ГАУ, — утверждает дедушка одной из воспитанниц СШОР по водным видам спорта Евгений Чумаченко.

– Они уже пожаловались в ОБЭП на то, что приходится оплачивать командировки. Все нарушения как были, так и есть. Нам обещали, что всё это прекратится. Но ничего не изменилось».

Родители будущих чемпионов из Новосибирска надеялись, что вопрос финансирования воспитанников СШОР по водным видам спорта, участвующих в крупных соревнованиях, решится в марте этого года. На проблему обратили сотрудники Генеральной прокуратуры РФ, которые инициировали проверку. Однако правоохранители так и не нашли нарушений в порядке вложения личных средств родителей спортсменов. В частности, было заявлено в 2023 году о миллионных сборах.

«Одновременно сообщаю, что организованная по факту незаконных сборов стартовых взносов камеральная проверка налогового органа, уголовно-процессуальная проверка органа полиции находится на контроле органов прокуратуры, — сказано в последнем ответе прокуратуры Новосибирской области Евгению Чумаченко.

– По результатам проверки представленных министерством спорта Новосибирской области сведениям оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется».

Кстати, после скандала со сборами взносов на участие в спортивных соревнованиях в прошлом году, с внучки Евгения Чумаченко деньги перестали брать.