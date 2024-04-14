Срочная мобилизация в мае-2024: грозит ли России новый призыв на СВО

Кто только не обещал нашей стране мобилизацию в мае, но только не официальные власти.

"Хайповать" на этой теме можно бесконечно. Так, сотни сетевых ресурсов ежемесячно передвигают дату новой мобилизации и так уже второй год к ряду. То её пытались приурочить к годовщине СВО осенью прошлого 2023 года, то к началу нового 2024 года, то в поствыборный период.

Нынешние фейки вращаются вокруг грядущего мая. К примеру, небезызвестный военкор Владимир Романов, называвший осеннюю мобилизацию-2023 очевидным фактом, на днях категорично заявил с своём телеграмм-канале – «мобилизация в мае и точка». Он даже рекомендовал россиянам подготовить полевую экипировку.

Не остался в стороне от темы и глава Украины Владимир Зеленский. На вопрос о том, сколько собирается мобилизовать Украина, он почему начал рассказывать о мобилизационных планах России: «Могу сказать, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч, дополнительно 300 тысяч военных», уверенно заявил он во время киевской пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Что касается позиции федеральных властей нашей страны, то глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заверил, что в настоящий момент в РФ работает система комплектования вооруженных сил и она прекрасно обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед Вооружёнными силами страны в рамках СВО.

Отметим, что генерал-полковник назвал мобилизацию в России «пройденным этапом».