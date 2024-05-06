Скандальный Малыгинский рынок закрыли в Новосибирской области

Под Новосибирском закрыли Малыгинский рынок.

Как сообщает издательство BFM-Новосибирск, ссылаясь на «Центр правовых инициатив потребителей», в поселке Верх-Тула Новосибирской области закрыли скандальный Малыгинский рынок, где ранее продавали овощи и фрукты.

По предварительным данным, на рынок пожаловались общественники, которые считают, он попадает в установленную законом санитарно-защитную зону Клещихинского кладбища и полигона ТКО «Левобережный».

Напомним, что 11 лесных пожаров зафиксировали в Новосибирской области.