«Тут и драки бывают»: в новосибирских отделах миграции выстраиваются большие очереди

Большие очереди выстраиваются в отделах по вопросам миграции МВД в спальных районах Новосибирска. Многие приходят в ведомство после того, как долгое время не могут записаться на Госуслугах. На МЖК, например, случаются даже драки мигрантов.

В отделе по вопросам миграции отдела полиции № 6 «Октябрьский» всегда многолюдно. Здесь много приезжих, которые селятся на МЖК. Так, например, в минувшую пятницу по адресу Никитина, 70 посетители жаловались на сбои, происходящие на портале Госуслуг.

«Я, например, больше двух недель не могу записаться на приём. В системе каждый раз происходит сбой, — рассказала одна из посетительниц Оксана.- Нужно было заменить паспорт, так как сроки поджимают, поэтому и отправилась так наугад».

Все, кто записываются, получают пин-код в приложении Госуслуг. Он позволяет проходить без очереди, согласно назначенному времени. Остальные получают талон и ждут в режиме живой очереди.

Особенно большая очередь выстраивается около кабинета, где получают новосибирскую прописку. Здесь больше всего мигрантов, которые плохо говорят на русском.

«Бывают и драки тут. Я стала свидетельницей одной из них несколько месяцев назад. Они не могли определиться, кто после кого, и так мутузили друг друга!»

- рассказывает ещё одна посетительница Екатерина.

В ведомстве не отрицают, что очереди появляются в отделах периодически из-за сбоев электронной системы, тогда обслуживание возвращается к старой схеме – вживую. А такая система ожидания приводит к конфликтам.

«Мы всё-таки советуем заранее записываться на Госуслугах. Собственно, это и приводит к образованию очереди, если все решают посетить в одно и то же время отдел»,

- констатируют специалисты.

Особенно большие очереди в отделах миграции образуются в первой декаде мая. Это связано с тем, что на неделе бывает всего несколько рабочих дней. Между тем, сейчас большой спрос на оформление загранпаспортов. Очереди на прописку стабильны ежемесячны.

Напомним, что толпы мигрантов можно ежедневно видеть и в миграционном центре на улице Есенина. При этом, когда сотрудники просят приезжих не толпиться на лестнице – они начинают в ответ хамить.