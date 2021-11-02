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В Новосибирске толпа подростков избила 12-летних учащихся кадетского корпуса на «Золотой Ниве»

Фото В Новосибирске толпа подростков избила 12-летних учащихся кадетского корпуса на «Золотой Ниве»
Фото В Новосибирске толпа подростков избила 12-летних учащихся кадетского корпуса на «Золотой Ниве»

Фото 2ГИС

Двое 12-летних учащихся Сибирского кадетского корпуса пострадали от нападения группы сверстников на станции метро «Золотая Нива». Все обидчики были со смуглой кожей и, предположительно, избили кадетов, перепутав их форму с полицейской.

Толпа подростков в Новосибирске избила двух 12-летних учащихся Сибирского кадетского корпуса. Нападение произошло ещё 29 октября, но известно о нём стало лишь сейчас. Незнакомые сверстники подкараулили кадетов в 16:50 на выходе из метро «Золотая Нива».

По словам пострадавших, обидчиков было было в три раза больше, и все они имели одну общую черту — смуглую кожу.

«Ребёнок как всегда ехал домой с учёбы, потом позвонил, когда вышел из поезда в метро. Мы живём на Есенина, недалеко. Поэтому как только Денис начал задерживаться, я стала волноваться. Через некоторое время сын пришёл домой. Форма Сибирского кадетского корпуса была вся грязная. На щеке и переносице — ссадины. Рассказал, что их избили шестеро смуглых ребят, при этом они сильно обзывались, использовали нецензурную брань, грозились убить всех «ментов» и утверждали, что ничего им за это не будет», — приводят слова мамы одного из избитых мальчиков «Вести Новосибирск».

Денис отметил, что прохожие не обращали внимание на драку. Вмешалась в происходящее лишь одна пожилая женщина, чем спугнула нападавших.

Сотрудник метро, дежуривший в день драки, в разговоре с родительницей Дениса сообщил, что о стычке ему сказал один из прохожих. Однако когда он подошёл к выходу из подземки, она уже закончилась. Ни нападавших, ни пострадавших на месте не было.

Женщина написала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД РФ по Новосибирской области этот факт подтвердили и передали, что по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в Новосибирске группа подростков напала на компанию любителей аниме. Неизвестные бросали в детей палки, а одной девочке брызнули перцовым баллончиком в лицо. Она была доставлена в больницу.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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метро
Новосибирск
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