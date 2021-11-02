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В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023

Фото В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023
Фото В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023

Фото с сайта nso.ru

Дизайн внутренних помещений многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске утверждён, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В Новосибирске утвердили дизайн-проект внутренних помещений новой многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, передаёт пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

По информации министерства строительства региона, стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новый спортивный объект станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

Фото В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023 2

Утверждается, что в отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие современным требованиям безопасности. Для гостей внутри спорткомплекса сделают удобную навигацию.

Фото В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023 3

Генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» сообщил, что на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, там же началось обустройство пароизоляции кровли.

На малых аренах рабочие утепляют кровлю и заканчивают монтаж стеклопакетов. На финальной стадии находится и обустройство ледового корта на тренировочной арене. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

На данный момент на стройплощадке крупнейшего инфраструктурного объекта региона заняты более 650 человек, в том числе заключённые.

Напомним, недавно ледовую арену посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона провёл на стройплощадке выездное совещание и узнал, как продвигаются работы. Объект должен быть сдан к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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