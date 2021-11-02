В Новосибирске утвердили дизайн новой ледовой арены к МЧМ-2023

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Дизайн внутренних помещений многофункциональной ледовой арены на улице Немировича-Данченко в Новосибирске утверждён, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В Новосибирске утвердили дизайн-проект внутренних помещений новой многофункциональной ледовой арены на Немировича-Данченко, передаёт пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.



По информации министерства строительства региона, стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новый спортивный объект станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

Утверждается, что в отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы, отвечающие современным требованиям безопасности. Для гостей внутри спорткомплекса сделают удобную навигацию.

Генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» сообщил, что на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания: на финишной прямой монтаж профлиста на основной арене, там же началось обустройство пароизоляции кровли.

На малых аренах рабочие утепляют кровлю и заканчивают монтаж стеклопакетов. На финальной стадии находится и обустройство ледового корта на тренировочной арене. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.



На данный момент на стройплощадке крупнейшего инфраструктурного объекта региона заняты более 650 человек, в том числе заключённые.

Напомним, недавно ледовую арену посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона провёл на стройплощадке выездное совещание и узнал, как продвигаются работы. Объект должен быть сдан к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.