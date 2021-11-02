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В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу

Фото В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу
Фото В Новосибирской области 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу

Pixabay.com

В Новосибирской области мужчина изнасиловал школьницу после совместного отдыха со спиртным. Его уже задержала полиция.

Инцидент произошел в поселке Сузун Новосибирской области. 25-летний местный житель изнасиловал школьницу после того, как они вместе выпили.

«25-летний житель рабочего поселка Сузун и 17-летняя школьница вместе выпивали, после чего мужчина пригрозил девочке ножом и совершил насильственные действия сексуального характера», – сообщили в правоохранительных органах.

Источник в полиции рассказал журналистам сайта nsk.aif.ru, что ранее насильник не был судим.

Потерпевшая школьница обратилась в полицию. Было открыто уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Силовики уже задержали подозреваемого, сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вышедший из колонии мужчина изнасиловал девушку на улице.

Сиб.фм писал о задержании мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на 17-летнюю девушку в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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