В Новосибирской области ПФР опубликовал изменённый график доставки пенсий в ноябре

Фото из группы ПФР по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»
В отделении ПФР по Новосибирской области сообщили об изменённом графике доставки пенсий Почтой России в ноябре. Сиб.фм предлагает с ним ознакомиться.
Доставка пенсий и других социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по региону.
В отделении почтовой связи № 630 066 на Советской, 33:
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