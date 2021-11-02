В Новосибирской области ПФР опубликовал изменённый график доставки пенсий в ноябре

Фото из группы ПФР по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

В отделении ПФР по Новосибирской области сообщили об изменённом графике доставки пенсий Почтой России в ноябре. Сиб.фм предлагает с ним ознакомиться.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по региону.

В участках доставки пенсий и пособий Новосибирска, Бердска и Искитима:

2 ноября за 4 ноября;

3 ноября за 3 и 6 ноября;

5 ноября за 5 и 7 ноября.

В отделениях почтовой связи Новосибирска, кроме отделения № 630 066 на Комсомольской, 1/1:

3 ноября за 3 и 4 ноября;

5 ноября за 5 и 7 ноября;

6 ноября за 6 ноября.

В отделении почтовой связи № 630 066 на Советской, 33:

2 ноября за 4 ноября;

3 ноября за 3 и 6 ноября;

5 ноября за 5 и 7 ноября.

Выплаты в отделениях других городов, райцентров и населённых пунктов региона будут производиться в соответствии с режимом работы почтовых отделений.