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В Новосибирской области ПФР опубликовал изменённый график доставки пенсий в ноябре

Фото В Новосибирской области ПФР опубликовал изменённый график доставки пенсий в ноябре
Фото В Новосибирской области ПФР опубликовал изменённый график доставки пенсий в ноябре

Фото из группы ПФР по Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

В отделении ПФР по Новосибирской области сообщили об изменённом графике доставки пенсий Почтой России в ноябре. Сиб.фм предлагает с ним ознакомиться.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР) по региону.

В участках доставки пенсий и пособий Новосибирска, Бердска и Искитима:
  • 2 ноября за 4 ноября;
  • 3 ноября за 3 и 6 ноября;
  • 5 ноября за 5 и 7 ноября.
В отделениях почтовой связи Новосибирска, кроме отделения № 630 066 на Комсомольской, 1/1:
  • 3 ноября за 3 и 4 ноября;
  • 5 ноября за 5 и 7 ноября;
  • 6 ноября за 6 ноября.

В отделении почтовой связи № 630 066 на Советской, 33:

  • 2 ноября за 4 ноября;
  • 3 ноября за 3 и 6 ноября;
  • 5 ноября за 5 и 7 ноября.
Выплаты в отделениях других городов, райцентров и населённых пунктов региона будут производиться в соответствии с режимом работы почтовых отделений.
Напомним, ранее в региональном ПФР объяснили, как в фонде будут работать с гражданами с 30 октября по 7 ноября. Сиб.фм писал об этом в одном из предыдущих материалов.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсия
ПФР
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