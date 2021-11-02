В Петербурге мужчина попытался угнать автомобиль перед полицейскими

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Мужчине, который перед сотрудниками ДПС попытался угнать автомобиль, грозит штраф до 120 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге полиция на месте задержала мужчину, который попытался угнать чужой автомобиль. Он успел разбить стекло, завести двигатель, но его тут же поймали. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.

Казус произошёл 31 октября, когда в полицию поступило сообщение о попытке угона автомобиля. На место тут же прибыл наряд ДПС, который увидел Hyundai Porter с разбитыми стёклами и мужчиной внутри. Сам автомобиль принадлежит 45-летней местной жительнице.

Оказалось, что мужчина разбил стекло, а машину сумел завести с помощью ключа, который остался в замке зажигания. Угонщик успел начать движение, однако его на месте поймали сотрудники ДПС. Личность мужчины не сообщается, на вид ему около 30 лет.

1 ноября следователи завели по факту угона уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем). За неудавшуюся попытку угона мужчина светит штраф в размере до 120 тысяч рублей.

Напомним, ранее в под Новосибирском неизвестные угнали с элитной парковки Lexus за 8 миллионов рублей.