Владимир Кехман отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в МХАТ имени Горького

Фото с сайта МХАТ им. Горького, из Instagram-аккаунта Ольги Бузовой, коллаж Сиб.фм

Певица и актриса Ольга Бузова потребовала объяснений от нового генерального директора МХАТ им. М. Горького Владимира Кехмана, отменившего спектакль «Чудесный грузин» с её участием.

Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького отменил спектакль «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября. В театре пояснили, что такое решение принял новый генеральный директор Владимир Кехман в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

«МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределённый срок», — говорится в публикации на сайте театра.

Одну из ролей в этой постановке (роль певицы Беллы Шанталь) исполняет экс-телеведущая проекта «Дом 2», а ныне актриса и певица Ольга Бузова. Звезду крайне возмутила отмена спектакля и она потребовала от Кехмана объяснений. Это стало известно из Stories в её Instagram.

Связывался ли после данной публикации с Бузовой Кехман, неизвестно. Артистка об этом ничего не сообщала.

Напомним, должность гендиректора столичного театра Кехман занял совсем недавно. До этого он был художественным руководителем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, который более известен как НОВАТ, а также Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Коллектив НОВАТа после известия о переходе Кехмана в МХАТ попросил бывшего худрука не бросать театр. Тот не исключил, что будет помогать труппе и учреждению в целом. Возможно, в качестве главы художественного совета.