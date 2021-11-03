Более 3700 человек умерли в Новосибирской области в октябре 2021 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области смертность в октябре 2021 года превысила рождаемость. По данным ЗАГСа, в регионе за месяц скончались 3706 человек, а родились 2411.

Более 3700 человек умерли в Новосибирской области в октября 2021 года. Такие данные приводит региональное управление ЗАГС.

При этом смертность в октябре значительно превысила рождаемость – в прошлом месяце на свет появились 2411 детей.

По сравнению с сентябрём 2021 года смертность выросла на 197 человек.

Также в Управлении ЗАГС отметили, что в регионе уменьшилось число разводов.

Если в сентябре 2020 года развелись 1389 пар, то в 2021 году — 1135.

Свадьбы тоже оказались в «плюсе»: 1700 жителей Новосибирской области вступили в брак в октябре 2021 года, тогда как в 2020-м семьи создали 1619 жителей.

Напомним, 3 ноября в Новосибирской области зарегистрировано рекордное заражение коронавирусом – заболели сразу 368 человек.