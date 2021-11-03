В Новосибирской области выявили рекордные 368 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировали 368 случаев COVID-19 — это рекорд с начала пандемии.

Оперативный штаб в Новосибирской области обновил данные по COVID-19. За минувшие 24 часа в регионе выявили 368 новых случаев заражения. Таким образом, рекорд по суточному приросту обновился. Если говорить об общем количестве заболевших, то, по данным на 3 ноября, оно составляет 72 014 (включая 6 996 случаев среди детей).



Данные по смертности за последние сутки таковы: скончались 12 пациентов, среди которых четверо мужчин от 44 до 79 лет и 10 женщин в возрасте от 52 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 421 человек.



В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили ещё 3 643 пациента, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 332 человека, из которых 51 на ИВЛ.

Напомним, ещё 2 ноября оперативный штаб сообщал о 345 заболевших за сутки и 299 пациентах в отделениях интенсивной терапии. Количество тяжёлых больных на ИВЛ с тех пор не изменилось. По мнению новосибирского вирусолога Александра Чепурнова, заболеваемость продолжит расти до декабря. Такой прогноз специалист сделал, опираясь на 2020 год.