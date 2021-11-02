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общество

44-летняя женщина и ещё 13 пациентов умерли от COVID-19 в Новосибирске

Фото 44-летняя женщина и ещё 13 пациентов умерли от COVID-19 в Новосибирске
Фото 44-летняя женщина и ещё 13 пациентов умерли от COVID-19 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области опубликовал последние данные по заболеваемости и смертности. За минувшие 24 часа в регионе зафиксировали 345 новых случаев заражения и 14 смертей среди больных.

За последние сутки в Новосибирской области зарегистрировали 345 новых случаев COVID-19, их общее число достигло 71 646 (включая 6 930 среди детей), сообщает региональный оперативный штаб.

Скончались за это же время 14 заболевших: двое мужчин в возрасте 83 и 86 лет и 12 женщин, которым было от 44 до 82 лет. Всего от коронавируса в области умерли 3 409 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него поступили 3 596 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 299 человек, из которых 51 на ИВЛ.

Фото 44-летняя женщина и ещё 13 пациентов умерли от COVID-19 в Новосибирске 2

Напомним, недавно Росстат сообщил, что смертность от коронавируса в Новосибирской области за год выросла в 4 раза. Для сравнения: в сентябре 2020-го в регионе скончались 90 заболевших, в сентябре 2021-го — 360. Чаще умирают женщины, что чётко отражает статистика. Почему смертность среди них выше, в Минздраве ответить не смогли.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
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