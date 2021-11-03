Большой этнографический диктант 3 ноября: во сколько начнётся, как принять участие

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Этнографический диктант начнется 3 ноября в 00:01 и завершится 7 ноября в 23:59 на официальном сайте акции. Диктант пройдет в онлайн-формате в связи с коронавирусными ограничениями. В материале Сиб.фм мы подробно расскажем о том, как стать участником акции.

Этнографический диктант в 2021 году можно будет написать в один из пяти дней с 3 по 7 ноября. Тестирование пройдет в онлайн-формате. Участникам нужно ответить на 30 вопросов за 45 минут на официальном сайте акции, после чего можно получить сертификат участника.

Онлайн-тест начнётся 3 ноября в 00:01, а завершится 7 ноября в 23:59 на сайте miretno.ru. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Но даже если максимальная сумма не набрана, можно будет скачать сертификат участника «Большой этнографический диктант – 2021» на официальном сайте.

Впервые этнографический диктант состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран. Акция призвана привлечь внимание к этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России.





Принять участие в традиционной акции могут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Для того, чтобы принять участие в тестировании в онлайн-формате:

Зайдите на официальный сайт Этнографического диктанта miretno.ru;

Нажмите на центральную кнопку «Пройти диктант» и откроется анкета, где нужно указать личные данные;

Заполните все поля анкеты: страна, ФИО, электронная почта, возраст, пол;

Нажмите на кнопку «Начать тестирование»;

Программа даст вам 45 минут и 30 вопросов. 20 вопросов общие всероссийские и 10 вопросов точечные под регион;

Отвечайте на вопросы, нажимая кнопку «Ответить»;

Максимально вы можете набрать 100 баллов за тест, где 70 баллов¬ Общефедеральная часть диктанта, а 30 – Региональная;

Получите сертификат участниками с баллами.

Итоги диктанты будут подведены 12 декабря 2021 года в День Конституции РФ. По всем вопросам вы можете обращаться к своему координатору. Его контакты указаны в шапке сайта во вкладке «Координатор». Введите в свободное поле вашу область или край. Так вы сможете узнать ФИО, телефон и почту вашего координатора диктанта.

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