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общество

Россиянам выплатят по 5 355 рублей 3 ноября 2021 года

Фото Россиянам выплатят по 5 355 рублей 3 ноября 2021 года
Фото Россиянам выплатят по 5 355 рублей 3 ноября 2021 года

Pixabay.com

Некоторые россияне получат на карты новые денежные выплаты от ПФР 3 ноября.

Из-за изменения графика выплат денежных средств по линии Пенсионного фонда России часть россиян получит по 5 355 рублей уже сегодня, 3 ноября, сообщили в ведомстве.

«Деньги придут досрочно», – заявили в ПФР.

Эксперты Пенсионного фонда России объяснили, что график выплат денежных средств поменялся из-за государственного праздника – 4 ноября. В четверг не будут работать отделения ПФР и банковские подразделения, поэтому новые выплаты россияне получат уже 3 ноября.

Речь идет о надбавках к пенсии работникам определенных сфер. Так, с 1 ноября пересчитали размер доплат летчикам и шахтерам на пенсии. Первая категория пожилых граждан будет получать по 19 152 рубля ежемесячно, вторая – по 5 355 рублей.

Именно эти деньги придут россиянам на карты 3 ноября. В ПФР посоветовали гражданам проверять баланс банковских карт в течение дня. Те получатели пенсий, которым деньги доставляет «Почта России», также получат их в течение среды, сообщает PRIMPRESS.

Ранее Сиб.фм писал, кто из россиян получит по 20 тысяч рублей от государства в 2022 году.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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