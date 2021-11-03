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День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих

Фото День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих
Фото День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих

Фото pixabay.com

Казанская икона Божьей Матери – один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. Именно Казанский образ преподносили крестившемуся после Таинства Крещения. И над кроваткой ребёнка принято было вешать Казанскую икону Богородицы. История, запреты и молитвы на 4 ноября – в материале Сиб.фм.

Казанскую икону не спутаешь с другими изображениями Богородицы. Её иконографический тип уникален: Богородица изображена лицом к зрителю, по плечи, голова чуть наклонена в сторону младенца Христа, который восседает на её руке. А Христос смотрит не на Деву Марию, а на зрителя.

Фото День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих 2

«Казанская» – так в народе любя сокращали полное название иконы – сопровождала верующего от рождения до последнего вздоха. Казанской благословляли роженицу и младенца. И над кроваткой ребёнка принято было вешать Казанскую икону Богородицы – в защиту от духовных и физических недугов. Казанскую дарили молодожёнам во время венчания: во охранение семьи. К Казанскому образу Божьей Матери обращались с молитвой, когда просили исцеления от болезней. Её брали с собой в путешествия.

История

Иконе Казанской Божьей Матери в православии посвящены два праздника. Обретение иконы произошло в 1579 году, когда на пожарище в Казани десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнём лик. Событие случилось 8 июля – по старому стилю. По новому – 21 июля.

И в 1612 году перед решающим штурмом Москвы ополчение во главе с Мининым и Пожарским всю ночь молилось перед найденным в Казани образом. Именно Божьей Матери верующие приписывают помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября.

В 2005 году Россия впервые отметила День народного единства, и он был приурочен к дате празднования осенней Казанской иконы Божьей Матери.

Фото День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих 3

Запреты

В праздничный день были категорически запрещены ссоры и конфликты. Нельзя гневаться, ругаться, сквернословить, чтобы не обидеть Мать Христа. На Осеннюю Казанскую запрещено отправляться в путешествие, в противном случае дорога домой будет очень долгой. Лучше отложить на потом любые дела, отвлекающие от молитвы и богосозерцания, даже если они кажутся срочными. А вот милосердие и помощь ближнему всегда будут уместными.

Важно знать, о чём просить с помощью молитв у Пресвятой Казанской Богородицы. Прихожане обращаются к ней в случаях: телесных увечий и всякой хворобы; душевной тревоги и смуты; скорби и печали; житейских невзгод.

Сильные молитвы перед иконой Казанской Божьей Матери

(текст молитв с сайта «Православный портал»)

Тропарь, глас 4

Заступница усердная, Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога нашего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящихся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божественный покров рабам Твоим.

Фото День иконы Казанской Божьей Матери 4 ноября 2021 года: что считается грехом в этот день, сильная молитва для православных верующих 4

Кондак, глас 8

Прибегнем, люди, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; поспешим на молитву и подвигнемся на покаяние: ибо источает нам неоскудевающие милости Пречистая Богородица, спешит на помощь и избавляет от великих бед и зол благочестивых и богобоязненных рабов Своих.

Молитва

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит Церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия, ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о праздниках Успения и Покрова Пресвятой Богородицы.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

церковь
икона
церковный праздник
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