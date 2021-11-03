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День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября
Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября

Фото с сайта trinixy.ru

Государственный праздник День народного единства отмечается в России с 2005 года. Исторически праздник знаменует окончание Смутного времени в России в XVII веке. День народного единства 4 ноября сменил празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, отмечавшейся 7 ноября в СССР.

День народного единства был учреждён Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 2

С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России.
В 1613 году царь Михаил Фёдорович Романов учредил День очищения Москвы от польских интервентов.

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 3

В советские годы 4 ноября не отмечалось как праздник и не было выходным. Праздничным днём считалось 7 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 4

В 1996 году праздник переименовали в День примирения и согласия.

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 5

В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным днём и отмечать его как День народного единства. Госдума поддержала инициативу. Этот день стал выходным вместо 7 ноября.

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 6

Значение праздника для России оценивал для Сиб.фм журналист из Нижнего Новгорода. «Оккупанты и коллаборационисты были изгнаны из московского Кремля, а Россия сохранила единство и целостность, не распавшись на тысячу маленьких медвежат, к чему были все предпосылки».

Фото День народного единства – 2021: открытки и поздравления с праздником 4 ноября 7

Напомним, в 2021 году 31 декабря будет нерабочим днём и выпадает на пятницу.
Производственный календарь выходных и праздничных дней на 2022 год уже утверждён Правительством РФ.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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