Этнографический диктант 3 ноября: когда будут результаты, зачтут ли оценку на экзамене в школе

Скриншот с сайта Большого этнографического диктанта

Большой этнографический диктант – 2021 начался 3 ноября в 00:01 на сайте miretno.ru, а завершится 7 ноября в 23:59. За эти дни любой желающий может ответить онлайн на 30 вопросов за 45 минут. Сумму набранных баллов участник увидит сразу после окончания диктанта. А все правильные ответы и типичные ошибки будут опубликованы 10 ноября.

Большой этнографический диктант оформлен в виде теста на сайте miretno.ru. Он состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Есть возможность заранее пройти подготовительный тест.

Личный результат выполнения заданий в баллах участник видит сразу после окончания диктанта. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

Акция приурочена ко Дню народного единства. Полные итоги диктанта будут подведены ко Дню Конституции РФ 12 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок опубликуют 10 ноября на сайте акции и на официальном сайте Федерального агентства по делам национальностей fadn.gov.ru.

Задания Диктанта включают в себя 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Написать диктант может любой желающий, в любом возрасте. Акция не имеет отношения к системе среднего образования в России, её тематика не входит в программу ЕГЭ, а результаты не идут в зачёт по школьным предметам.

Впервые диктант состоялся в 2016 году. В 2020 году, невзирая на пандемию коронавируса, Большой этнографический диктант написали 1742 тысячи человек в 123 странах.

А вот другую популярную акцию «Тотальный диктант» в апреле 2021 года можно было написать и офлайн.

Напомним, ковидные выходные объявлены в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года.