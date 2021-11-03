В Новосибирске десятки жителей получили травмы из-за гололёда

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские травматологи заявили о начале «гололёдного сезона» – только за последние сутки за медпомощью обратились 12 человек, упавших на скользких тротуарах.

В Новосибирске официально начался «гололёдный» сезон: в травмпункты всё чаще обращаются пациенты после падений на скользких дорогах. Заместитель главного врача Городской клинической поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич рассказала Сиб.фм, почему жертвами гололёда чаще становятся люди пожилого возраста и как обезопасить себя от уличных травм.

По словам Анастасии Шуркевич, в Новосибирске сезон гололёдных травм начался в конце прошлой недели, примерно 30-31 октября. Именно тогда в поликлинике были зафиксированы первые обращения пациентов.

«В 2021 году в Центральном районе, где и находится наша поликлиника, первые гололёдные травмы у граждан начались в конце прошлой недели, буквально 4 дня назад. За прошедшие сутки к нам обратились 12 человек с такими травмами, в позапрошлые сутки – 11 человек, а до этого было всего лишь 5 случаев», – рассказала заместитель главного врача.

При этом травмы у пациентов абсолютно разные, но чаще всего это ушибы и переломы мелких косточек.

Врач объяснила, что обычно люди получают именно травмы кистей, так как при падении пытаются себя защитить и выставляют вперёд ладони. Приземляются чаще всего на колени, локти, ладони – это самые часто травмируемые места.

«К нам попадают как молодые пациенты, так и пожилые, – отмечает Шуркевич. – При этом пожилые люди всегда падают в большей степени, потому что тут влияют особенности координации движения, нарушение кровоснабжения. То есть это те хронические заболевания, которые являются дополнительной предпосылкой для нарушения координации и ориентации в пространстве либо быстрого принятия решений, например, для быстрой группировки мышц».

Врач рассказала, что травмы после таких падений будут заживать по-разному. Обычные ссадины и гематомы – в течение одной-двух недель. Однако если у пациента есть хронические заболевания вроде сахарного диабета, то потребуется больше времени.

«Каких-то сложных и тяжёлых переломов с начала этого сезона у нас не было. В основном идут переломы, которые мы можем лечить амбулаторным способом, наложив гипс или лангет. Но они требуют больше времени для заживления», – рассказала врач.

Также Светлана Шуркевич напомнила о способах профилактики падений – нужно смотреть под ноги и носить адекватную обувь. Для этого необходимо, чтобы подошва ботинков была приспособлена для хождения по скользкому асфальту.

Напомним, ранее жители Новосибирска заметили, что дорожники начали посыпать улицы реагентами против гололёда.