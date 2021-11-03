Коллаб года: AliExpress Россия и KFC запустили особый баскет к распродаже 11.11

Фото предоставлено AliExpress Россия

К самой громкой распродаже года «11.11» один из крупнейших маркетплейсов AliExpress Россия и KFC объединились и запустили новый лимитированный продукт – баскет из 11 крылышек и 11 стрипсов.

Весь месяц жители России смогут приобрести в одном из более 1000 ресторанов KFC по всей стране от Калининграда до Владивостока или в приложении KFC новый особенный баскет. И гарантированно получат промокод для покупки любого товара с AliExpress.

В ряде ресторанов Москвы будет действовать дополнительная активация: при покупке баскета 11.11 можно будет получить аксессуары для поедания курочки. Среди них слюнявчик, вентилятор, который потушит пожар во рту, кулинарные щипцы для стрипсов и крылышек, а также куриная ножка-подушка. Так два бренда демонстрируют, как с помощью бесконечного ассортимента AliExpress можно сделать креативным любое дело – даже такое, как поедание куриных крылышек.

Узнать адреса ресторанов, в которых можно бесплатно получить эти призы, а также получить промокод от KFC на скидку 30 % при первом заказе через приложение, можно на kfc.aliexpress.ru. Раздача подарков начнётся 7 ноября и продлится до окончания их тиража. К каждому баскету прилагается гарантированный чек с промокодом на 100 рублей на покупки на AliExpress.