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Озвучен прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске

Pixabay.com

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске в ноябре.

Погода в ноябре 2021 года в Новосибирске будет соответствовать климатической норме, сообщили синоптики. Ранние прогнозы синоптиков о теплом ноябре в Сибири не оправдались. Температура в Новосибирске в последний осенний месяц будет варьироваться от -3 до -25 градусов.

«В ноябре в Новосибирской области будут наблюдаться сильные перепады температуры, а также будет много снежных дней», – заявили эксперты Западно-Сибирского гидрометцентра.

Средняя температура ноября в Новосибирской области будет держаться в пределах минус 8-9 градусов.

В первой, четвертой и пятой пятидневках есть большая вероятность резкого похолодания вплоть до минус 25 градусов ночью и минус 20 градусов днем. Во второй и третьей пятидневках столбики термометров могут подняться до плюсовых значений. Температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.

Вторая декада ноября прогнозируется достаточно снежной, однако количество осадков не превысит климатическую норму.

Самые низкие температуры ноября ожидаются в первую неделю месяца. Так, 3 и 4 ноября температура воздуха днем опустится до минус 15 градуосв.

Ранее Сиб.фм приводил подробный прогноз погоды на 3 ноября в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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