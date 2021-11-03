Песков сделал заявление по поводу продления нерабочих дней после 7 ноября

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на федеральном уровне нерабочие дни установлены до 7 ноября. Россиянам не нужно верить слухам, а нужно ориентироваться на официальную информацию. Решения о продлении нерабочих дней в отдельных регионах страны могут принять губернаторы. Один регион уже продлил «ковидные каникулы» до 14 ноября.

«План действий, который изложен в указе президента, говорит о том, что до 7 ноября включительно режим нерабочих дней установлен на федеральном уровне», – цитирует пресс-секретаря главы государства «РГ».

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию»,

– подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом главам субъектов Российской Федерации президентом были даны полномочия продлять период нерабочих дней в случае неблагополучного развития эпидемиологической ситуации на вверенных им территориях.

Новгородская область стала первым регионом, власти которого приняли решение продлить нерабочие дни до 14 ноября.

Первыми на «каникулы» ушли Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Курская, Самарская области и Пермский край. В этих регионах нерабочие дни начались 25 октября. В Москве локдаун стартовал 28 октября.

Официальная информация о продлении «ковидных каникул» после 7 ноября на федеральном уровне в Кремле не звучала.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 26 октября подписал Постановление № 437-п о введении в регионе с 30 октября дополнительных ограничений из-за коронавируса. Полный перечень ограничительных мер опубликовал Сиб.фм.