Снегоплавильная станция откроется на улице Широкой в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дорожники перешли на зимний режим уборки улиц в Новосибирске.

На работу в зимнем режиме перешли дорожно-эксплуатационные учреждения в Новосибирске. Рабочие начали убирать улицы круглосуточно: без выходных или праздников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

За прошлые сутки из Новосибирска вывезли 577 м³ снега, используя 230 единиц техники. На обработку проезжей части ушло 979 тонн противогололёдных реагентов. Всего для посыпки улиц дорожные службы на эту зиму имеют 50 тысяч тонн смеси из отсева горных пород и 5,5 тысяч тонн реагента «Бионорд».

Как рассказал заместитель начальника ТУАД Евгений Антонов, для работы в зимних условиях техника готова на 72 %. В течение следующей недели показатель планируют довести до 80-85 %.

«Укомплектованность кадровым составом составляет: по механизаторам и водителям – порядка 70 процентов, дорожным рабочим – 60 процентов. Также заключаются договоры на привлечение самосвальной техники для вывоза снега», – добавил Антонов.

В пресс-центре также отметили, что в каждом районе Новосибирска откроют площадки для складирования снега. На улице Широкой запустят снегоплавильную станцию, услугами которой смогут воспользоваться муниципальные казённые учреждения «ДЭУ-1», «ДЭУ-3» и «ДЭУ-4».

Напомним, ранее жители Новосибирска пожаловались на дорожников, которые укладывали дорогу в снегопад. Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) проверило качество таких ремонтных работ, и в мэрии города заявили, что не намерены оплачивать некачественную работу.