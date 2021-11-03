Удачная ипотека от Уралсиба: как выгодно приобрести недвижимость

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Вы задумались о приобретении жилья в кредит? На вопросы, связанные с ипотечным кредитованием, мы попросили ответить начальника отдела ипотечного кредитования Новосибирского филиала Банка Уралсиб Косареву Юлию.

– Юлия, в чём секрет удачной ипотеки?

– Покупая жильё в ипотеку, важно, чтобы квартира находилась в районе, удобном клиенту, и имела подходящую планировку. Покупателю стоит подумать, как он будет добираться до работы или учёбы, есть ли поблизости магазины, детские сады и школы, поликлиника, спортивные сооружения. Ну и конечно, стоимость жилья должна быть доступной. Необходимо правильно оценить свои финансовые возможности. Здесь, пожалуй, стоит ориентироваться на размер ежемесячного платежа, он должен быть комфортным. Банк Уралсиб предлагает целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости.

– Может клиент дистанционно, не приходя в ваш банк, оформить ипотечную сделку?

– Да, может. Банк Уралсиб успешно реализует электронную регистрацию сделок по ипотечным кредитам. Сейчас можно купить квартиру в ипотеку у застройщика и полностью провести сделку удалённо. Если у клиента имеется действующий счёт в нашем банке и есть действующая электронная подпись, то не нужно приходить ни к застройщику, ни в офис банка. Подписание документов, выпуск электронной закладной и регистрация происходят удалённо. Электронная закладная может быть оформлена при получении нового кредита на покупку квартиры или рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков, а также при оформлении права собственности на объект после окончания строительства нового жилья.

– Какие ипотечные программы сегодня наиболее популярны в Уралсибе?

– Сегодня важным условием для клиентов является скорость принятия решения и комфортная процедура оформления кредита, поэтому популярна ипотека по двум документам*. Она позволяет подать заявку на кредит по паспорту и любому второму документу: СНИЛС, ИНН, водительскому удостоверению, заграничному паспорту. С использованием ипотеки по двум документам возможно приобрести квартиру, апартаменты или квартиру в тaунхаусе на первичном и вторичном рынках жилья. Недавно Банк Уралсиб снизил по таким кредитам требования к размеру минимального первоначального взноса до 20 процентов. Оформить ипотеку по двум документам с первоначальным взносом 20 процентов можно при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также в рамках льготных госпрограмм («Ипотека с господдержкой» и «Ипотека для семей с детьми»).

– Нередко возникают ситуации, когда необходимо выделить долю несовершеннолетнего в покупаемой недвижимости, ваш банк идёт на это?

– Да, в рамках программ «Ипотека на вторичном рынке» и «Ипотека на первичном рынке» Уралсиб предлагает ипотеку с выделением доли несовершеннолетним. Включение несовершеннолетнего в состав залогодателей возможно в следующих случаях:

- покупка жилья с использованием субсидии на улучшение жилищных условий, где он является одним из её получателей;

- покупка жилья при наличии разрешения органа опеки и попечительства на продажу имеющейся в собственности несовершеннолетнего жилого помещения (доли в нём) и обязательства наделить его долей в новом жилье, приобретаемом с помощью ипотеки.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».