В Красноярском крае впервые зарегистрировали более 700 заболевших коронавирусом за сутки

Фото Густаво Зырянова
За последние сутки в Красноярском крае выявили 701 случай COVID-19 — это новый для региона антирекорд с начала пандемии.
В Красноярском крае за последние 24 часа зарегистрировали 701 случай коронавируса, свидетельствуют данные местного управления Роспотребнадзора. Это новый антирекорд с начала пандемии. Всего в регионе теперь насчитывается 132 632 заражения.
Суточный прирост в крае за последние 14 дней вырос почти на 200 случаев. Например, 20 октября коронавирусную инфекцию обнаружили у 523 жителей, что тогда было антирекордом, отмечает «Проспект Мира».
Напомним, что в связи с подъёмом заболеваемости в Красноярске на базе бывшего студенческого общежития на улице Рокоссовского возобновил работу временный госпиталь для больных COVID-19.
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