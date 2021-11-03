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В Кузбассе мужчине дали 16 лет колонии за изнасилование 7-летней дочери сожительницы

Фото В Кузбассе мужчине дали 16 лет колонии за изнасилование 7-летней дочери сожительницы
Фото В Кузбассе мужчине дали 16 лет колонии за изнасилование 7-летней дочери сожительницы

Фото pixabay.com

В течение нескольких месяцев мужчина насиловал 7-летнюю девочку, пока её мама была на работе.

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании 7-летней девочки, накануне расследование было завершено и суд вынес приговор. Об этом сообщает сайт Сiбдепо по ссылкой на СУ СКР по Кемеровской области.

Как выяснили следователи, мама девочки поймала своего 34-летнего сожителя с поличным, когда он совершал насилие над 7-летней дочерью. Женщина заявила о произошедшем в полицию, впоследствии мужчина создался в совершении 6 эпизодов насилия над ребёнком в период с марта по июнь 2020 года.

После заявления мужчина изначально сотрудничал со следствием, однако в конечном итоге вину не признал. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу, исходя из ходатайства следствия, экспертизы, которая подтвердила изнасилование девочки, а также того факта, что мужчина был признан вменяемым.

«Потерпевшей также проведена психолого-психиатрическая экспертиза, признаков фантазирования у девочки не выявлено», – уточнили в СК.

Накануне суд вынес решение, насильнику назначили 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, ранее под Новосибисрком 25-летний парень напоил и изнасиловал школьницу. Молодого человека уже задержала полиция, в его отношении возбуждено уголовное дело.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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Теги

суд
педофил
Кузбасс
Кемеровская область
колония
изнасилование
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