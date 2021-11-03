В Новосибирске определён поставщик новогодних гирлянд за 3,5 млн рублей для украшения улиц

Фото Сиб.фм
В Новосибирске определили поставщика электрических гирлянд, которые украсят город к Новому году.
На сайте «Госзакупки» опубликован результат аукциона на поставку праздничных украшений новосибирских улиц к Новому году. Тендер выиграл новосибирский бизнесмен, давно занимающийся производством, продажей и монтажом осветительного оборудования.
Предметом госзакупки явилась «светодиодная перетяжка с вертикальными световыми нитями разной переменной длины». Таких гирлянд длиной не менее 12 метров каждая понадобилось 86 штук. На поставку и монтаж праздничной иллюминации в мэрии согласились потратить 3 млн 556 тыс. рублей.
Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Бочкарёв Валерий Фёдорович, который оказался единственным участником торгов.
Согласно данным Rusprofile, Валерий Бочкарёв является учредителем и руководителем нескольких организаций, занимающихся производством электрических ламп и светового оборудования. Предприниматель регулярно участвует в аукционах: например, компания «Лунный Свет» участвовала в установке светодиодного фонтана на Аллее Славы в Чанах и украшении Кировского района электрическими гирляндами в преддверии Нового года.
Через своё ИП Бочкарёв проводил госконтракты с МКУ «Заказчик» на поставку шатра из световых гирлянд и новогодних игрушек на 1 млн рублей, а также договор со средней школой № 8 на поставку «декоративной новогодней продукции» тоже почти на миллион рублей.
Напомним, ранее стало известно, что мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают