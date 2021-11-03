В Новосибирске определён поставщик новогодних гирлянд за 3,5 млн рублей для украшения улиц

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В Новосибирске определили поставщика электрических гирлянд, которые украсят город к Новому году.

На сайте «Госзакупки» опубликован результат аукциона на поставку праздничных украшений новосибирских улиц к Новому году. Тендер выиграл новосибирский бизнесмен, давно занимающийся производством, продажей и монтажом осветительного оборудования.

Предметом госзакупки явилась «светодиодная перетяжка с вертикальными световыми нитями разной переменной длины». Таких гирлянд длиной не менее 12 метров каждая понадобилось 86 штук. На поставку и монтаж праздничной иллюминации в мэрии согласились потратить 3 млн 556 тыс. рублей.

Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель Бочкарёв Валерий Фёдорович, который оказался единственным участником торгов.

Согласно данным Rusprofile, Валерий Бочкарёв является учредителем и руководителем нескольких организаций, занимающихся производством электрических ламп и светового оборудования. Предприниматель регулярно участвует в аукционах: например, компания «Лунный Свет» участвовала в установке светодиодного фонтана на Аллее Славы в Чанах и украшении Кировского района электрическими гирляндами в преддверии Нового года.

Через своё ИП Бочкарёв проводил госконтракты с МКУ «Заказчик» на поставку шатра из световых гирлянд и новогодних игрушек на 1 млн рублей, а также договор со средней школой № 8 на поставку «декоративной новогодней продукции» тоже почти на миллион рублей.

Напомним, ранее стало известно, что мэрия Новосибирска заказала подиум под новогоднюю ель почти за 150 тысяч рублей.