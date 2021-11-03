В Новосибирске резко похолодало до -20 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

3 ноября в Новосибирске произошло резкое похолодание до -20 градусов, однако к концу недели в городе ожидается небольшое потепление.

Утром в среду, 3 ноября, в Новосибирске температура воздуха понизилась до -20 градусов. Днём синоптики обещают -12...-14 градусов, однако к вечеру в городе снова похолодает до -20 градусов. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Кроме того, в первой половине дня прогнозируется слабый снег. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Местами возможна изморозь, на дорогах будет гололёд.

К четвергу, 4 ноября, станет немного теплее. Ночные температуры составят -18...-20 градусов, дневные – около -9...-11 градусов. Ветер сменится на юго-западный 14 м/с. Ночью ожидается небольшой снег, но день пройдёт преимущественно без осадков.

В пятницу, 5 ноября, ожидается небольшое потепление. Ночью температура воздуха опустится до -9...-11 градусов, днём поднимется до -1...-3 градусов. Направление ветра сохранится. Местами ожидается небольшой или мокрый снег.

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