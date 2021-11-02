Новосибирск завалило снегом: 10 фото зимнего города

Сиб.фм показал, как выглядит заснеженный город в первые дни ноября.

Снег продолжает укрывать Новосибирск, превращая осенние пейзажи в зимнюю сказку. На Сиб.фм сделали и собрали морозные, пушистые и хрусткие фотокарточки.

Снегопад, пришедший в город ещё 31 октября, стал для многих жителей города настоящим сюрпризом.

По прогнозам синоптиков, самый сильный мороз ещё впереди — 4 ноября новосибирцев ожидают — 24 градуса. Тем не менее, после этого можно ждать и потепления: оно придёт к концу первой недели ноября.

Также специалисты предупреждают о гололедице на дорогах города. Многие жители Новосибирска спешат «переобуть» свои автомобили, из-за чего на шиномонтажках города выстроились длинные очереди.

Недавно Сиб.фм рассказал о новосибирском спортсмене, который закрыл летний сезон виндсёрфинга в снегопад и ощутимый «минус» на термометре.

А в последний день октября мы показали лучшие кадры зимнего города: 31 числа Новосибирск завалило свежевыпавшим снегом.