Новосибирск завалило снегом: 10 фото зимнего города

Сиб.фм показал, как выглядит заснеженный город в первые дни ноября.
Снег продолжает укрывать Новосибирск, превращая осенние пейзажи в зимнюю сказку. На Сиб.фм сделали и собрали морозные, пушистые и хрусткие фотокарточки.
Снегопад, пришедший в город ещё 31 октября, стал для многих жителей города настоящим сюрпризом.
По прогнозам синоптиков, самый сильный мороз ещё впереди — 4 ноября новосибирцев ожидают — 24 градуса. Тем не менее, после этого можно ждать и потепления: оно придёт к концу первой недели ноября.
Также специалисты предупреждают о гололедице на дорогах города. Многие жители Новосибирска спешат «переобуть» свои автомобили, из-за чего на шиномонтажках города выстроились длинные очереди.
Недавно Сиб.фм рассказал о новосибирском спортсмене, который закрыл летний сезон виндсёрфинга в снегопад и ощутимый «минус» на термометре.
А в последний день октября мы показали лучшие кадры зимнего города: 31 числа Новосибирск завалило свежевыпавшим снегом.
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