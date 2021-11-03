В Новосибирской области 3 автомобиля столкнулись с тягачом

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В Новосибирской области произошло массовое ДТП с тягачом. На трассе Р-255 столкнулись 4 автомобиля. Водители встали в пробку длиной в 10 километров.

3 ноября в Новосибирской области на трассе Р-255 автовоз столкнулся с грузовиком, в результате аварии пострадали еще два автомобиля. Из-за массового ДТП на дороге возникла пробка длиной в 10 километров, сообщают очевидцы.

«Неподалеку от Мошково на трассе столкнулись атвовоз и грузовик, у грузовика смята кабина, а водителя зажало», – пишут в социальных сетях очевидцы происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что до приезда бригады «скорой» им пришлось держать водителя грузовика на руках, так ноги мужчины зажало смятой кабиной.

Видео с места происшествия опубликовано в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что в результате массового ДТП пострадали два минивэна. Обломки транспортных средств разлетелись по трассе, из-за чего образовалась пробка длиной в 10 километров. По предварительной информации, в аварии никто не погиб.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области водитель иномарки погиб в ДТП с тягачом.