Оттепель ожидается в Новосибирске с 8 ноября

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Потепление до 0 и +5 градусов ожидается в Новосибирской области на следующей неделе. Синоптики ожидают, что выпавший снег в городе растает.

Плюсовые температуры вернутся в Новосибирскую область в конце второй декады октября. Из-за потепления снег в городе растает и сохранится только на полях. Об этом сообщила в беседе с "АиФ в Новосибирске" начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

По её словам, в ночь на 3 ноября в ряде районов Новосибирской области столбики термометров опускались до -18 — 22 градусов. Но уже ближайшие дни в регионе начнётся потепление.

«Во второй половине первой декады месяца произойдёт потепление, вплоть до оттепелей. Снег частично растает в городе. Но на полях останется на всю зиму», — сказала Анна Лапчик.

К примеру, днём в пятницу, 5 ноября, по западным районам области потеплеет до +5 градусов.

В субботу и воскресенье, 6 и 7 ноября, в Новосибирске ожидается 0, -2 градуса, с небольшим снегом.

В понедельник, 8 ноября, сервис Яндекс.Погода сообщает о потеплении до +1 градусов.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Новосибирске на ноябрь 2021 года.