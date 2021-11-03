В России за сутки выявили менее 40 тысяч случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 39 008 случаев COVID-19. До этого в течение трёх дней фиксировали более 40 тыс.

По данным федерального оперативного штаба, число случаев коронавируса в России возросло до 8 593 200 (+39 008 за сутки). Больше всего заболевших выявлено в Москве (5 736) и Санкт-Петербурге (3 066).

Выздоровевшими за последние 24 часа признаны 30 905 человек, за всё время пандемии — 7 412 631, пишет Sova.info. Ещё более 2 млн. граждан остаются под медицинским наблюдением.

Напомним, что в течение последних трёх дней в РФ регистрировали более 40 тыс. заболевших за сутки. В частности, 1 ноября оперштаб сообщал о 40 402 новых случаях.