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Владелец ТЦ «Бонанза» на Вокзальной магистрали решил судиться с властями Новосибирска

Фото Владелец ТЦ «Бонанза» на Вокзальной магистрали решил судиться с властями Новосибирска
Фото Владелец ТЦ «Бонанза» на Вокзальной магистрали решил судиться с властями Новосибирска

Pixabay.com

Владелец торгового центра «Бонанза» на Вокзальной магистрали планируют подать иск в суд на мэрию Новосибирска с требованием предоставить посетителям ТЦ парковочные места.

Представители торгового центра встретились с городскими властями 2 ноября, чтобы увидеть проект ремонта улицы, но получили отказ. После этого владельцы ТЦ решили подать на мэрию в суд, сообщили представители бизнеса.

«Раньше были парковочные карманы, куда можно было поставить машину. Сейчас там выделенная полоса и запрещено останавливаться. Из-за этого торговый центр теряет посетителей и прибыль», – заявил представитель собственника Юрий Быков.

Владельцы бизнеса пытались решить вопрос о предоставлении парковочных мест для посетителей ТЦ, заявил представитель собственника в беседе с порталом НГС, однако чиновники отказались идти им навстречу. При этом предприниматели предлагали мэрии свой проект парковки и были готовы вложить в него 10 миллионов рублей.

11 ноября мэрия введет полный запрет на парковку на Вокзальной магистрали.

Сейчас к зданию ТЦ невозможно подъехать более, чем на километр. Из-за этого более 70 процентов площадей в ТЦ пустуют. Чтобы не допустить полного разорения бизнеса, предприниматели планируют подать иск в суд на мэрию.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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