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Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры

Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры
Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры

Фото из Instagram-аккаунта Ольги Хаку, коллаж Сиб.фм

Новосибирская косплейщица Ольга Хаку на фотосессии воплотила образ снайпера из игры Metal Gear Solid 5.

3 ноября во всём мире отмечают свой профессиональный праздник косплееры — люди, переносящие в жизнь образы из игр, фильмов и даже книг.

В последние дни октября новосибирский косплеер Ольга Хаку опубликовала фотосессию, где воплотила персонажа Квайет из игры Metal Gear Solid 5. На кадрах девушка предстаёт в откровенном наряде и со снайперской винтовкой, при этом почти всё тело залито ярко-алой кровью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Frau_Haku Cosplay (@frau_haku)

Ольга Хаку поделилась с Сиб.фм, сколько крови понадобилось для таких кадров и как в Новосибирске отмечают Всемирный день косплея.

По словам косплейщицы, на подготовку костюма для фотосессии в образе героини Квайет из видеоигры Metal Gear Solid 5 понадобилось около недели.

«Но вот крафт и посылки из Америки с обвесом я ждала дольше», — дополнила Ольга Хаку.

Одним из самых заметных и привлекающих внимание элементов образа стало обилие крови на теле девушки. Для такого реквизита ей понадобился ассортимент магазина профессионального грима.

Ольга пояснила, что кровь наносили непосредственно на съёмке.

«Нам её понадобилось очень много. Ну и, конечно, потом душевая студия, в которой этой кровью меня обливали, превратилась будто в место убийства», —

рассказала девушка.

При этом Всемирный день косплея стал для Ольги Хаку в какой-то степени открытием.

«Как бы глупо это ни звучало, я даже не знала, что такой отмечают... Единственный «некалендарный» праздник, который я стараюсь не пропускать и постить в него что-то связанное с косплеем, — День котиков!» — рассказала она.

Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры 2

Ольга поделилась, что на очереди ещё несколько образов по серии видеоигр Metal Gear Solid.

«После Квайет моя любовь к MGS стала ещё сильнее. Поэтому в процессе ещё 4 костюма по нему», —

уточнила она.

Напомним, к Хеллоуину на Сиб.фм рассказали о сибирских девушках-косплеерах, которые создают мистические и хоррор-образы.

Чей образ запомнился больше всех?

1. Ольга Хаку в образе Квайет (Новосибирск)

Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры 3

2. Дарья Казакова в образе Мёртвой невесты (Омск)

Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры 4

3. Алиса Арефьева в образе вампира (Новосибирск)

Фото Вся грудь в крови: косплейщица из Новосибирска предстала в образе снайпера из популярной видеоигры 5

Журналисты Сиб.фм уже определились со своими фаворитами — а кто из персонажей понравится читателям? Всё решит голосование: можно выбрать понравившегося косплеера здесь или в наших соцсетях.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
косплей
праздник
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