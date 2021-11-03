За октябрь в Новосибирске сдали более 3800 квартир

Фото Максима Николаева

В октябре в Новосибирске ввели в эксплуатацию на 1300 квартир больше, чем в сентябре — 3831, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев и назвал лидеров по сданным площадям.

Число введённых в эксплуатацию квартир в Новосибирске в октябре возросло по сравнению с сентябрём, свидетельствуют данные управления архитектурно-строительной инспекции мэрии. За первый месяц осени сдали 2538 квартир общей площадью 137 тыс. кв. м, за второй — 3831 квартиру суммарной площадью 201,2 тыс. «квадратов».

В октябре был завершён один из проблемных объектов — ЖК «Грибоедов» на Коммунистической. И хотя на его жилые метры пришлось менее 4 % от общего объёма, событие важное, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Эксперт также рассказал, как выглядит тройка лидеров по введённым в эксплуатацию площадям.

«На первом месте ООО «КМС» — Краснообск.Монтажспецстрой. Он обеспечил четверть всего ввода октября, достроив четыре дома на 1074 квартиры общей площадью 53600 «квадратов». На втором месте по вводу оказалась ГК «Союз» и её два дома на 601 квартиру площадью 31 750 квадратных метров. В тройке лидеров также ГК «Энергомонтаж» — введены два дома на 459 квартир площадью 27300 «квадратов», — уточнил аналитик.

Напомним, ранее Николаев говорил о том, что за последние 10 месяцев спрос на квартиры в новостройках в Новосибирской области сократился более чем в 1,5 раза. При этом предложение на 15,8 % увеличилось.