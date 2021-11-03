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Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото
Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото

Фото: В. Габов, В. Шпаков, А. Поляков, @kivu1i / группа Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирск засыпало снегом, но обитатели уличных вольеров зоопарка этому только рады и вовсю принимают снежные ванны. Как амурский тигр, росомаха, белый медведь и другие животные купаются в снегу, Сиб.фм предлагает посмотреть в серии умилительных фото.

Некоторые новосибирцы признаются, что не слишком рады осеннему снегу, чего нельзя сказать об обитателях городского зоопарка имени Ростислава Шило. Амурский тигр, манул, белый медведь, росомаха и другие животные в уличных вольерах с удовольствием купаются в сугробах.

Это видно по фото, опубликованным в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». Амурский тигр и росомаха, вероятно, были запечатлены сразу после валяний в снегу — это выдают белые хлопья на головах хищников. Снегопад на кадрах не заметен.

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 2

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 3

А это бенгальский тигр грациозно пробирается по снежным дюнам.

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 4

На следующих кадрах можно увидеть сову, манула, речную выдру и других хищников, замеревших перед объективом в белоснежном окружении.

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 5

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 6

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 7

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 8

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 9

Больше всего эмоций, судя по фото, снег вызвал у белого медведя. Он даже поднялся на задние лапы.

Фото Животные Новосибирского зоопарка принимают снежные ванны: 10 умилительных фото 10

Пожалуй, больше чем снегу хищники радуются разве что еде. К тому же с наступлением холодов сотрудники зоопарка усиливают рацион, включая в него больше мяса.

Иногда в зоопарке проводят показательные кормления. Понаблюдать за тем, как трапезничают животные, могут все желающие. Ниже Сиб.фм публикует расписание на ближайшие даты.

  • 3.11, 15:30 — кондор
  • 4.11, 15:30 — амурский тигр
  • 5.11, 15:30 — росомаха
  • 6.11, 15.30 — африканские львы

Напомним, что до 7 ноября закрытые павильоны зоопарка недоступны для посетителей. Зато входные билеты теперь стоят вдвое дешевле. Стоимость временно снизили на 50 % из-за ковидных ограничений.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

животные
снег
Новосибирский зоопарк
Новосибирск
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