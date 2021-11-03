Найдены места в Новосибирске, куда пускают по чужому QR-коду

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В Новосибирске журналисты провели эксперимент и узнали, куда можно войти по чужому QR-коду.

С 30 октября власти ввели систему QR-кодов в Новосибирской области, теперь жители только по ним могут пройти в места, где более 100 человек. Система подтверждения вакцинации действует для того, чтобы сходить в театр, кино, фитнес-центр или на спортивное мероприятие. Конечно, также можно показать на входе справку о перенесённом COVID-19 или медотвод. Однако местные журналисты устроили эксперимент: они проверили, куда их пустят по чужому QR-коду.

В бассейн «Мира Термы» спрашивали QR-код перед покупкой билета на стойке администратора. Журналистка НГС, притворившись своей коллегой, показала её QR-код и назвала чужие паспортные данные. Администратор отсканировала код и уточнила Ф.И.О. владельца, однако, похоже, не стала требовать паспорт для проверки личности. Журналистку пустили.

1 ноября в новосибирском ЛДС прошёл домашний матч «Сибири» против финского «Йокерита». Журналистка по старой схеме показала скрин чужого кода и не предоставила какие-либо другие данные. Здесь у неё попросили документ, подтверждающий личность. Однако журналистка ответила, что не взяла его с собой – её в итоге пропустили.

В тот же день журналистка побывала на фестивале польского кино в «Победе». В обычные будни здесь не требуют QR-код, однако в этот день на мероприятие собирались более 100 человек. Девушка предъявила чужой QR-код, но также не показала паспорт. В итоге два контролёра посоветовались между собой и пропустили журналистку.

В целом, журналисты считают, что система QR-кодов неправильная. Для одних мест, куда пройдут 99 человек, коды необязательны, но если там уже 101 человек – обязательны. При этом в общественном транспорте всегда много народа и некоторые люди ходят без масок. Но рейды в эти моменты никто не проводит.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, в какие фитнес-клубы можно без QR-кода в Новосибирске.