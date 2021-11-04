«Сибирь» обыграла «Ак Барс» со счетом 2:0

Денис Винокуров
«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккеисты новосибирского клуба «Сибирь» одержали победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который проходит в Казани.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу новосибирского клуба, шайбы забросили Михал Чайковски и Олег Ли.
Сейчас «Сибирь» с 23 очками занимает седьмую строчку в Восточной конференции. У «Ак Барс» 34 очка и четвертое место.
Ранее Сиб.фм писал, что «Сибирь» проиграла «Йокериту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:2.
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